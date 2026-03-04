Jérémy Frerot, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Jérémy Frerot Mercredi 1 avril, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

39,90 € à 59,90 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T20:00:00+02:00 – 2026-04-01T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T20:00:00+02:00 – 2026-04-01T22:00:00+02:00

Concert

Rêveur éveillé, Jérémy Frerot aime les utopies, les idées en puissance et leur accomplissement. Sincère et émouvante, sa musique est le fruit d’une quête d’équilibre et une démarche créatrice libre d’artifice. Mélancolie et autodérision s’y croisent en apesanteur dans un contrepoint foisonnant. A une époque où la musique se fait de plus en plus à l’aide de logiciels, rendant accessoire la présence des instrumentistes, Jérémy Frerot fait partie d’une nouvelle scène de musiciens français capables de naviguer dans l’électro et la synth-pop autant qu’au fil d’une orchestration épurée et de sons organiques, qui donnent la sensation réjouissante d’écouter de la musique live.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/J%C3%89R%C3%89MY%20FREROT-20737 »}]

Concert Zénith