Informations pratiques

Carcassonne

JÉRÔME COMMANDEUR TENTE DES TRUCS

6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 35 – 35 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:30:00

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Stratèges Organisation, Beretta & Little Bros. Productions présentent Jérôme Commandeur tente des trucs

Le retour de Jérôme Commandeur sur scène fait du bien à mon être, à mon âme. Par ses saillies fines comme des lames de coutelas, il veut faire rire cette France qu’il a chevillée au corps, celle qui coule dans ses veines.

De ses sous-bois normands parfumés aux collines verdoyantes de la Loire, en passant par les plages salées de l’Atlantique, il porte partout son public en bandoulière. Fièrement. Outrageusement.

Durée 1h15

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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Strat%E8ges Organisation, Beretta & Little Bros. Productions present Jérôme Commandeur Tries Some Stuff

%AB Jérôme Commandeur’s return to the stage is a balm for my soul, for my very being. With his witticisms as sharp as cutlass blades, he aims to make France—the country he holds so dear, the one that flows through his veins—laugh.

From the fragrant Normandy woodlands to the green hills of the Loire, via the salty beaches of the Atlantic, he carries his audience on his shoulder everywhere he goes. Proudly. Outrageously.

Running time: 1 hour 15 minutes

L’événement JÉRÔME COMMANDEUR TENTE DES TRUCS Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-17 par