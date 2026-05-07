Jérôme Maillet – Présage Galerie Upstairs Rennes 13 juin – 18 juillet Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Pour Exporama, Teenage Kicks invite l’artiste Jérôme Maillet à investir la galerie Upstairs, aux Halles en Communs, avec son exposition monographique “Présage”.

Pour cette nouvelle édition d’Exporama, Teenage Kicks invite l’artiste Jérôme Maillet à investir la galerie Upstairs, aux Halles en Communs, avec une exposition monographique intitulée Présage. Ce projet invite l’artiste à explorer les frictions poétiques entre urbanisme, nature et friche industrielle, au cœur d’un quartier en pleine métamorphose urbaine.

À travers une pratique hybride — entre sérigraphie, illustration et muralisme — Jérôme Maillet interroge les strates invisibles de ce territoire en transition : comment les traces du passé industriel dialoguent-elles avec les projections contemporaines ? Comment la nature, résiliente, s’insinue-t-elle dans les interstices du construit ? L’exposition se veut un laboratoire sensible, où les œuvres, entre abstraction et document, révèlent les tensions et les porosités d’un paysage en devenir.

Vernissage samedi 13 juin dans le cadre du Grand Deballage des Halles en Commun.

Exposition ouverte du 13 juin au 18 juillet, les mercredis et samedis de 14h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-18T18:00:00.000+02:00

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contact@teenagekicks.org https://www.teenagekicks.org/portfolio-item/jerome-maillet-presage/

Galerie Upstairs 24 avenue Jules Maniez 35000 rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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