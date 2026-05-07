Jérôme Maillet – Présage Galerie Upstairs Rennes
Jérôme Maillet – Présage Galerie Upstairs Rennes samedi 13 juin 2026.
Jérôme Maillet – Présage Galerie Upstairs Rennes 13 juin – 18 juillet Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Pour Exporama, Teenage Kicks invite l’artiste Jérôme Maillet à investir la galerie Upstairs, aux Halles en Communs, avec son exposition monographique “Présage”.
Pour cette nouvelle édition d’Exporama, Teenage Kicks invite l’artiste Jérôme Maillet à investir la galerie Upstairs, aux Halles en Communs, avec une exposition monographique intitulée Présage. Ce projet invite l’artiste à explorer les frictions poétiques entre urbanisme, nature et friche industrielle, au cœur d’un quartier en pleine métamorphose urbaine.
À travers une pratique hybride — entre sérigraphie, illustration et muralisme — Jérôme Maillet interroge les strates invisibles de ce territoire en transition : comment les traces du passé industriel dialoguent-elles avec les projections contemporaines ? Comment la nature, résiliente, s’insinue-t-elle dans les interstices du construit ? L’exposition se veut un laboratoire sensible, où les œuvres, entre abstraction et document, révèlent les tensions et les porosités d’un paysage en devenir.
Vernissage samedi 13 juin dans le cadre du Grand Deballage des Halles en Commun.
Exposition ouverte du 13 juin au 18 juillet, les mercredis et samedis de 14h à 18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-18T18:00:00.000+02:00
1
contact@teenagekicks.org https://www.teenagekicks.org/portfolio-item/jerome-maillet-presage/
Galerie Upstairs 24 avenue Jules Maniez 35000 rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Ateliers adultes d’initiations informatiques Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes 7 mai 2026
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 7 mai 2026
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 7 mai 2026
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné, Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage, Rennes 7 mai 2026
- Les visites de l’Antipode, Antipode, Rennes 7 mai 2026