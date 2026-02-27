Jérôme Rouger, Conseils aux spectateurs La Passerelle salle de spectacle Nouaillé-Maupertuis

Jérôme Rouger, Conseils aux spectateurs

La Passerelle salle de spectacle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Au théâtre, les spectateurs ont rarement conscience de l’influence qu’ils ont sur la qualité d’une représentation. On a rarement entendu une spectatrice ou un spectateur dire à la fin d’un spectacle je n’ai pas été bon(ne) . Et pourtant… Fort de sa conséquente expérience de la scène, maîtrisant parfaitement l’art de l’éloquence, Jérôme Rouger livre avec l’humour qu’on lui connait une conférence spectaculaire en forme d’étude sur le public et délivre de précieux conseils.

La presse en parle Quel bonheur que cette vraie-fausse conférence pédagogique sur l’art d’être spectateur, avec à l’appui de la démonstration, une observation in situ de nos tics et travers. Le Canard Enchainé.

Arts de la parole. Durée 1h15. Conseillé dès 12 ans. Billetterie en ligne ou sur place 1h avant. .

