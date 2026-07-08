J’étais parti.e, pardon ( dans un autre univers) Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

J’étais parti.e, pardon ( dans un autre univers)

Vendredi 15 janvier 2027 de 19h à 19h55. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 19:00:00

fin : 2027-01-15 19:55:00

Date(s) :

2027-01-15

Le voyage entre les mondes parallèles est-il possible ? Autour de cette question vertigineuse, le Collectif Mind The Gap imagine une comédie originale mêlant enquête, poésie et science-fiction.Familles

Alors qu’une classe de CM2 participe à la création d’une pièce de théâtre, elle se volatilise littéralement. Qu’a-t-il bien pu se passer ? Et si cette étrange disparition était liée au thème même de leur spectacle, les voyages vers d’autres réalités ? Tout le monde s’interroge les enfants, leur institutrice Jin, mais aussi Gaby, qui est persuadé de ne pas être à sa place dans le bon univers. Sur scène, trois interprètes donnent vie à une galerie de personnages franchissant sans cesse le seuil d’une porte qui est tout à la fois un clin d’œil au théâtre, une entrée de classe, un vortex ou un passage vers l’inconnu. Avec une bonne dose d’autodérision, le spectacle invite petits et grands à rire, rêver et s’interroger ensemble dans cette aventure déjantée où chacun cherche sa place et pourrait peut-être changer de monde ! .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

Is travel between parallel worlds possible? Around this dizzying question, the Mind The Gap Collective imagines an original comedy blending investigation, poetry and science fiction.

L’événement J’étais parti.e, pardon ( dans un autre univers) Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues