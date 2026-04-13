Jeu de cartes, Village de l’archéologie de Lyon – MuMo Musée des Moulages, Lyon

Jeu de cartes Samedi 13 juin, 14h00 Village de l’archéologie de Lyon – MuMo Musée des Moulages Métropole de Lyon

Animation libre et gratuite, conseillée à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Jeu de cartes

Atelier proposé par la Direction archéologique de la ville de Lyon

À partir de cartes de différentes époques superposées, repérez et comprenez les évolutions de Lyon, de l’Antiquité à ajourd’hui.

Village de l’archéologie de Lyon – MuMo Musée des Moulages 87 cours Gambetta, 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 24 80 63 https://www.univ-lyon2.fr/universite/mumo https://www.instagram.com/mumolyon2/;https://www.facebook.com/museedesmoulages;https://linktr.ee/mumo_lyon2 Pour la 11e année, le village de l’archéologie s’installe aussi au MuMo Musée des Moulages ! Inauguré en 1899 au sein de l’université de Lyon, le Musée des Moulages est aujourd’hui installé dans un ancien local industriel du 3e arrondissement. Initialement dévolu à l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’archéologie, il est aujourd’hui également un lieu de médiation et de diffusion des savoirs ouvert sur la cité.

Son exceptionnelle collection rassemble près de 1600 moulages en plâtre, copies fidèles et grandeur nature de célèbres rondes-bosses, bas-reliefs et statuettes. Elle est le reﬂet de l’évolution de la sculpture occidentale depuis la Grèce archaïque jusqu’au XIXe siècle. Une sélection de 200 moulages est actuellement présentée le long d’un parcours thématique. Métro D arrêt Garibaldi.

Jeu de cartes

© MuMo Musée des Moulages