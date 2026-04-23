Saint-Léonard-de-Noblat

Jeu de la fête des mères chez les commerçants

Commerces adhérents AVEC Saint Léonard Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-01

L’association des commerçants AVEC Saint-Léonard de Noblat lance son grand jeu avec plus de 500 € de chèques cadeaux à gagner.

Les lots en jeu

1er Prix 250 € en chèques cadeaux + un bouquet de fleurs Oya Fleurs St Leonard

2ème Prix 100 € en chèques cadeaux AVEC

3ème & 4ème Prix 50 € en chèques cadeaux AVEC

Du 5ème au 14ème Prix 10 € en chèques cadeaux AVEC

Pour participer, c’est tout simple

1. Récupérez votre carte chez vos commerçants participants.

2. 1 achat effectué = 1 tampon. Il vous en faut 6 différents pour compléter la carte!

3. Déposez votre carte une fois remplie dans l’urne située dans le hall de la banque populaire., situé 9 place de la République.

Le Tirage au Sort On se retrouve pour le tirage le samedi 30 mai pendant le marché, Place de la République.

L’association des commerçants AVEC vous offre le verre de l’amitié juste après le tirage ! .

Commerces adhérents AVEC Saint Léonard Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine avecsaintleonard@gmail.com

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English : Jeu de la fête des mères chez les commerçants

L’événement Jeu de la fête des mères chez les commerçants Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-23 par Terres de Limousin