Jeu de la fête des mères chez les commerçants Saint-Léonard-de-Noblat
Jeu de la fête des mères chez les commerçants Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 1 mai 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Jeu de la fête des mères chez les commerçants
Commerces adhérents AVEC Saint Léonard Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-01
L’association des commerçants AVEC Saint-Léonard de Noblat lance son grand jeu avec plus de 500 € de chèques cadeaux à gagner.
Les lots en jeu
1er Prix 250 € en chèques cadeaux + un bouquet de fleurs Oya Fleurs St Leonard
2ème Prix 100 € en chèques cadeaux AVEC
3ème & 4ème Prix 50 € en chèques cadeaux AVEC
Du 5ème au 14ème Prix 10 € en chèques cadeaux AVEC
Pour participer, c’est tout simple
1. Récupérez votre carte chez vos commerçants participants.
2. 1 achat effectué = 1 tampon. Il vous en faut 6 différents pour compléter la carte!
3. Déposez votre carte une fois remplie dans l’urne située dans le hall de la banque populaire., situé 9 place de la République.
Le Tirage au Sort On se retrouve pour le tirage le samedi 30 mai pendant le marché, Place de la République.
L’association des commerçants AVEC vous offre le verre de l’amitié juste après le tirage ! .
Commerces adhérents AVEC Saint Léonard Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine avecsaintleonard@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeu de la fête des mères chez les commerçants
L’événement Jeu de la fête des mères chez les commerçants Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-23 par Terres de Limousin
À voir aussi à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne)
- Visage coloré au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat 29 avril 2026
- Jeu de la fête des mères Saint-Léonard-de-Noblat 1 mai 2026
- Circuit des clochers et des étangs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne 1 mai 2026
- Faubourg du pont de noblat Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne 1 mai 2026
- Circuit VTT n°3 De Saint-Léonard-de-Noblat à Saint-Paul Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne 1 mai 2026