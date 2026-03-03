Visage coloré au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat

Visage coloré au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat mercredi 29 avril 2026.

Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Avec de la mousse à raser, des encres, crée un visage coloré à l’aide de la technique du papier marbré !
Pour les 6-12 ans,
Matériel fourni,
Réservation obligatoire
Minimum 4 personnes, et maximum 10 personnes.   .

Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 18 74  contact@moulindugot.fr

