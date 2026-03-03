Stage de création BD/ Manga au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat

Stage de création BD/ Manga au Moulin du Got

Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-04-16 et 2026-04-17

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-17

Avec l’école du Crayon de Bois, invente et dessine tes personnages de bande dessinée et leurs aventures.

A partir de 8 ans,

Matériel fourni,

Tarif 50 € les deux jours réservation obligatoire

Minimum 4 personnes, et maximum 8 personnes et de 9 à 16 avec deux intervenants, si l’Ecole du Crayon de Bois est prévenue 15 jours à l’avance. .

Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 18 74 contact@moulindugot.fr

