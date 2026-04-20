Saint-Léonard-de-Noblat

Jeu de la fête des mères

Commerces adhérents AVEC Saint Léonard Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-01

L’association des commerçants AVEC, récompense la fidélité de ses clients !

Gagnez des chèques cadeaux (1er prix 250€).

Parcourez les commerces participants et faites tamponner votre carte.

Modalités du jeu et cartes à retrouver chez les adhérents ! .

Commerces adhérents AVEC Saint Léonard Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine avecsaintleonard@gmail.com

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English :

L’événement Jeu de la fête des mères Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin