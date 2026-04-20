Jeu de la fête des mères Saint-Léonard-de-Noblat
Jeu de la fête des mères Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 1 mai 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Jeu de la fête des mères
Commerces adhérents AVEC Saint Léonard Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-01
L’association des commerçants AVEC, récompense la fidélité de ses clients !
Gagnez des chèques cadeaux (1er prix 250€).
Parcourez les commerces participants et faites tamponner votre carte.
Modalités du jeu et cartes à retrouver chez les adhérents ! .
Commerces adhérents AVEC Saint Léonard Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine avecsaintleonard@gmail.com
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English :
L’événement Jeu de la fête des mères Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin
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