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Jeu de la fête des mères Saint-Léonard-de-Noblat

Jeu de la fête des mères Saint-Léonard-de-Noblat

Jeu de la fête des mères Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Commerces adhérents AVEC Saint Léonard

Ville : 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Gratuit

Saint-Léonard-de-Noblat

Jeu de la fête des mères

Commerces adhérents AVEC Saint Léonard Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-01

L’association des commerçants AVEC, récompense la fidélité de ses clients !
Gagnez des chèques cadeaux (1er prix 250€).
Parcourez les commerces participants et faites tamponner votre carte.
Modalités du jeu et cartes à retrouver chez les adhérents !   .

Commerces adhérents AVEC Saint Léonard Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   avecsaintleonard@gmail.com

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L’événement Jeu de la fête des mères Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin

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