Jeu de la Grande Course de l’Etoile du Nord Oloron-Sainte-Marie
Jeu de la Grande Course de l’Etoile du Nord Oloron-Sainte-Marie vendredi 10 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Jeu de la Grande Course de l’Etoile du Nord
647 Route Arudy Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 20:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Lors de ce jeu de rôle animé par la musher, plongez au cœur d’une course de chiens de traîneau, ou chaque décision peut faire la différence …. Face aux imprévus, vous devrez vous concentrer, faire les bons choix et gérer vos ressources pour avancer ensemble vers la victoire ! Apéro des mushers prévu lors de votre course. Un minimum de 8 participants pour maintenir la session et un maximum de 24 participants. L’activité se déroule en soirée La température peut chuter, il est donc conseillé d’amener de quoi se couvrir. Réservation obligatoire .
647 Route Arudy Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 48 28 83 traces.sauvages@gmail.com
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English :
L’événement Jeu de la Grande Course de l’Etoile du Nord Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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