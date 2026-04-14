Mimizan

Jeu de l’oie forestier

Leslurgues Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez jouer en famille au jeu de l’oie de notre enfance, version nature spécial forêt.

Jeu animé par un technicien de l’Office National des Forêts.

Lieu RDV Maison Forestière de Leslurgues Parking de la Maillouèyre

Gratuit

Consignes âge minimum 6 ans, inscription obligatoire (une famille par inscription). Chaussures fermées obligatoires, tenue adaptée à la météo, de l’eau. Les chiens sont autorisés, tenus en laisse.

Renseignements et inscriptions https://reservation.mimizan-tourisme

L’OIT se réserve le droit d’annuler si les consignes ne sont pas respectées. .

Leslurgues Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu de l’oie forestier

L’événement Jeu de l’oie forestier Mimizan a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Mimizan