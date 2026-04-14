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Jeu de l’oie forestier Mimizan

Jeu de l’oie forestier Mimizan

Jeu de l’oie forestier Mimizan mercredi 12 août 2026.

Adresse : Leslurgues

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Mimizan

Jeu de l’oie forestier

Leslurgues Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Venez jouer en famille au jeu de l’oie de notre enfance, version nature spécial forêt.
Jeu animé par un technicien de l’Office National des Forêts.
Lieu RDV Maison Forestière de Leslurgues Parking de la Maillouèyre
Gratuit
Consignes âge minimum 6 ans, inscription obligatoire (une famille par inscription). Chaussures fermées obligatoires, tenue adaptée à la météo, de l’eau. Les chiens sont autorisés, tenus en laisse.

Renseignements et inscriptions https://reservation.mimizan-tourisme
L’OIT se réserve le droit d’annuler si les consignes ne sont pas respectées.   .

Leslurgues Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Jeu de l’oie forestier

L’événement Jeu de l’oie forestier Mimizan a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Mimizan

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