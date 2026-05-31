Jeu de piste « Abondance : tout un fromage », Abbaye d’Abondance, Abondance

Jeu de piste « Abondance : tout un fromage » 19 et 20 septembre Abbaye d’Abondance Haute-Savoie

Smartphone avec connexion internet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les habitants d’Abondance sont sous le choc ! Un précieux symbole de leur patrimoine vient d’être dérobé. Votre mission : retrouver ce document symbolique en parcourant Abondance et arrêter ces misérables voleurs. Êtes-vous prêts à relever le défi ?

Kit de démarrage disponible à l’accueil de l’abbaye – parcours dans le village – durée : environ 3h – à partir de 12 ans.

Abbaye d’Abondance Place de l’Abbatiale, 74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 81 60 54 http://www.abondance-patrimoine.fr Fondée au XIe siècle, l’abbaye Notre-Dame marque aujourd’hui de son empreinte la vallée d’Abondance. Les bâtiments conventuels du XIVe siècle s’imposent dans le paysage du village d’Abondance. Lieu de vie des moines ou lieu d’accueil de pèlerins, ils témoignent de la vie communautaire dans un milieu aussi rude que celui de la montagne. Parcourez le cloître qui abrite de remarquables peintures murales ; déambulez dans les couloir du monastère à la découverte de l’exposition « De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée d’Abondance ».

Les habitants d’Abondance sont sous le choc ! Un précieux symbole de leur patrimoine vient d’être dérobé. Votre mission : retrouver ce document symbolique en parcourant Abondance et arrêter ces prêts…

© Pôle Culturel d’Abondance