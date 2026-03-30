Jeu de piste Art et Nature Place du Pâtis Vert Concoret
Jeu de piste Art et Nature Place du Pâtis Vert Concoret mardi 28 juillet 2026.
Concoret
Jeu de piste Art et Nature
Place du Pâtis Vert CPIE Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-07-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Entre art et nature le CPIE vous propose une balade extraordinaire dans un milieu naturel de Concoret.
Amusez-vous et apprenez en plus sur la nature, en famille ou entre amis ! De 14h30 à 17h. .
Place du Pâtis Vert CPIE Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62
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English :
L’événement Jeu de piste Art et Nature Concoret a été mis à jour le 2026-03-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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