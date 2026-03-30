Jeu de piste Art et Nature Place du Pâtis Vert Concoret

Concoret

Jeu de piste Art et Nature

Place du Pâtis Vert CPIE Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Entre art et nature le CPIE vous propose une balade extraordinaire dans un milieu naturel de Concoret.

Amusez-vous et apprenez en plus sur la nature, en famille ou entre amis ! De 14h30 à 17h. .

Place du Pâtis Vert CPIE Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62

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English :

L’événement Jeu de piste Art et Nature Concoret a été mis à jour le 2026-03-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande