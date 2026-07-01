Jeu de piste au départ de la Maison de l’Environnement et des Territoires de Paris-Orly, Aéroport de Paris-Orly, Wissous

Informations pratiques

Jeu de piste au départ de la Maison de l’Environnement et des Territoires de Paris-Orly 19 et 20 septembre Aéroport de Paris-Orly Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En famille ou entre amis, participez à notre grand jeu de piste au départ de la Maison de l’Environnement et des Territoires de Paris-Orly : observez, enquêtez et découvrez le code secret pour tenter de remporter de nombreux lots.

Entrée et parking gratuits

METRO : sortie Terminus de la ligne 14

VOITURE : Stationner au Parking P3, sortir au niveau 0 et présenter votre ticket à l’accueil, nous vous remettrons une contremarque de sortie

Aéroport de Paris-Orly Aéroport de Paris Orly 4 92160 Orly Wissous 91320 Essonne Île-de-France

Jeu de piste

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