Marlène Schaff A Queen is Born Espace culturel Saint-Exupéry Wissous

Informations pratiques

Wissous

Marlène Schaff A Queen is Born

Espace culturel Saint-Exupéry 1 place rené iametti Wissous Essonne

Tarif : 13 – 13 – 16 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Venez découvrir le tout premier spectacle de Marlène Schaff dans un seul-en-scène époustouflant. La professeure d’expression scénique de La Star académie nous livre une performance vocale et théâtrale d’une énergie revigorante.

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Espace culturel Saint-Exupéry 1 place rené iametti Wissous 91320 Essonne Île-de-France +33 1 69 93 89 04 centreculturel@wissous.fr

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English :

Come discover Marlène Schaff’s very first show in a breathtaking one-woman performance. The drama teacher at La Star Academy delivers a vocal and theatrical performance brimming with invigorating energy.

L’événement Marlène Schaff A Queen is Born Wissous a été mis à jour le 2026-06-12 par Destination Paris-Saclay