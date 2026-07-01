Visite théâtralisée de l’aéroport d’Orly, Aéroport de Paris-Orly, Wissous

Informations pratiques

Visite théâtralisée de l’aéroport d’Orly 19 et 20 septembre Aéroport de Paris-Orly Essonne

participation et parking gratuits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Plongez dans l’histoire fascinante de l’aéroport Paris-Orly grâce à un spectacle vivant, drôle et immersif.

Des comédiens vous embarquent dans une aventure pleine de rebondissements, de la naissance de l’aérogare jusqu’à aujourd’hui.

Entre anecdotes croustillantes, clins d’oeil cinématographiques et découvertes.

Un choc des époques savoureux, qui invite petits et grands à redécouvrir l’Orly des sixties avec humour, émotion et interactivité.

Aéroport de Paris-Orly Aéroport de Paris Orly 4 92160 Orly Wissous 91320 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-visites-guidees-theatralisees-2 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-visites-guidees-theatralisees-4 »}]

Visite commentée et théâtralisée de l’aéroport

©Mylene Genah