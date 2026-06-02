Jeu de piste Défi Lutin Maison des sources Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse

Jeu de piste Défi Lutin

Maison des sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Plongez dans un Escape Game au sein du parc de la Maison des Sources.

Seul ou en équipe, vous allez résoudre des épreuves à travers l’histoire dont vous êtes le héros.

Durée 1h Dernier départ pour le jeu 16h30

Familles, enfants dès 6 ans

Tarif 10 €/personne

Réservations au 05.62.39.23.85

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Maison des sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

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English :

Immerse yourself in an Escape Game in the grounds of the Maison des Sources.

Alone or as part of a team, you’ll solve a series of challenges through a story in which you’re the hero.

Duration: 1h Last game departure: 4:30pm

Families, children aged 6 and over

Price: ?10/person

Reservations on 05.62.39.23.85

L’événement Jeu de piste Défi Lutin Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65