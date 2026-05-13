Jeu de piste « Enquête au musée », Musée Charles Friry, Remiremont

Jeu de piste « Enquête au musée » Samedi 23 mai, 20h00 Musée Charles Friry Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Découvrez les mystères du Musée Charles Friry à travers un jeu de piste pour toute la famille. Le musée n’aura bientôt plus de secrets pour vous !

Musée Charles Friry 12 Rue du Général Humbert, 88200 Remiremont, France Remiremont 88200 Vosges Grand Est 0329625913 https://www.remiremont.fr/culture/musees-de-remiremont/musee-charles-friry C’est en 1833, à la suite de son mariage à Remiremont, que Charles Friry s’installe dans une demeure historique ayant appartenu au chapitre noble de Remiremont. Erudit, collectionneur passionné, il enrichit sa maison d’une quantité d’œuvres d’art et de peintures. Cette maison-musée est devenue en 1985, musée municipal.

Découvrez les mystères du Musée Charles Friry à travers un jeu de piste pour toute la famille.

© Musées de Remiremont