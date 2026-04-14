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Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, PLAN D’EAU, REMIREMONT

Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, PLAN D’EAU, REMIREMONT

Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, PLAN D’EAU, REMIREMONT samedi 23 mai 2026.

Lieu : PLAN D'EAU

Adresse : AU LIT D'EAU

Ville : 88200 REMIREMONT

Département : Vosges

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Gratuit

Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO Samedi 23 mai, 13h30 PLAN D’EAU Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127675

PLAN D’EAU AU LIT D’EAU REMIREMONT 88200 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « veronique.mougel88@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://remiremont.cyclo.ffct.org »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127675 »}]
Organisation : REMIREMONT CYCLOT ET PLEIN AIR Mai à vélo

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