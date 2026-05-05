Visite guidée « Les origines archéologiques de Remiremont », Musée Charles de Bruyères, Remiremont

Visite guidée « Les origines archéologiques de Remiremont » Dimanche 14 juin, 14h30 Musée Charles de Bruyères Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Guidés par la médiatrice, venez découvrir la fascinante histoire de la ville de Remiremont à travers les pièces archéologiques du musée Charles de Bruyères.

Seul, entre amis ou en famille, l’occasion de découvrir nos collections sous un nouvel angle, parfois surprenant mais toujours intéressant.

Musée Charles de Bruyères 1 Rue Paul Doumer, 88200 Remiremont, France Remiremont 88200 Vosges Grand Est 0329625914 https://www.remiremont.fr/culture/musees-de-remiremont/musee-charles-de-bruyeres/

Journées européennes de l’archéologie

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