Visite guidée « Les origines archéologiques de Remiremont », Musée Charles de Bruyères, Remiremont
Visite guidée « Les origines archéologiques de Remiremont », Musée Charles de Bruyères, Remiremont dimanche 14 juin 2026.
Visite guidée « Les origines archéologiques de Remiremont » Dimanche 14 juin, 14h30 Musée Charles de Bruyères Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00
Guidés par la médiatrice, venez découvrir la fascinante histoire de la ville de Remiremont à travers les pièces archéologiques du musée Charles de Bruyères.
Seul, entre amis ou en famille, l’occasion de découvrir nos collections sous un nouvel angle, parfois surprenant mais toujours intéressant.
Musée Charles de Bruyères 1 Rue Paul Doumer, 88200 Remiremont, France Remiremont 88200 Vosges Grand Est 0329625914 https://www.remiremont.fr/culture/musees-de-remiremont/musee-charles-de-bruyeres/
Journées européennes de l’archéologie
© Musées de Remiremont
À voir aussi à Remiremont (Vosges)
- Visite sensorielle au musée pour les enfants Remiremont 9 mai 2026
- Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, PLAN D’EAU, REMIREMONT 23 mai 2026
- Exposition « La forêt céleste. Photographies d’Arnaud Claire », Musée Charles Friry, Remiremont 23 mai 2026
- Concert de la chorale du collège Saint-Jospeh Remiremont 28 mai 2026
- Création d’un pot préhistorique au musée Remiremont 14 juin 2026