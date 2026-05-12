Anniversaires les 150 ans du Fort du Parmont et les 20 ans de l’association Remiremont

Remiremont

Anniversaires les 150 ans du Fort du Parmont et les 20 ans de l’association

16 rue du champ Renard Remiremont Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Cette année, le Fort du Parmont célèbre un double anniversaire exceptionnel les 150 ans du fort et les 20 ans du CSFP ! Pour l’occasion, un grand week-end festif, historique et familial vous attend au cœur des Vosges

Pendant deux jours, plongez dans l’histoire à travers des visites guidées du fort, des expositions inédites, des projections vidéos et la présence de reconstituteurs historiques qui feront revivre différentes époques du site. Entre patrimoine militaire, anecdotes passionnantes et ambiance immersive, le Fort du Parmont vous ouvre ses portes comme rarement !

Petits et grands pourront également découvrir

– des collections de deux-roues, photographies et médailles

– un concours de dessins réalisé par les écoles de Remiremont et des environs

– des animations tout au long du week-end

Et pour une expérience encore plus magique… ne manquez pas les visites nocturnes guidées du samedi soir à partir de 21h.

À la lueur des lanternes, explorez les galeries et les mystères du fort dans une atmosphère unique !

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’histoire, les curieux, les familles et tous ceux qui souhaitent redécouvrir le Fort du Parmont autrement. Venez célébrer 150 ans d’histoire dans un lieu emblématique du territoire !

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16 rue du champ Renard Remiremont 88200 Vosges Grand Est andreux.jeanpierre@free.fr

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English :

This year, Fort du Parmont celebrates an exceptional double anniversary: 150 years of the fort and 20 years of the CSFP! For the occasion, a festive, historic and family-friendly weekend awaits you in the heart of the Vosges mountains

For two days, immerse yourself in history with guided tours of the fort, original exhibitions, video projections and the presence of historical re-enactors who will bring different eras of the site to life. With its military heritage, fascinating anecdotes and immersive atmosphere, Fort du Parmont opens its doors to you like never before!

Young and old alike can also discover

– collections of two-wheelers, photographs and medals

– a drawing competition organized by schools in Remiremont and the surrounding area

– events throughout the weekend

And for an even more magical experience? don’t miss the guided night tours on Saturday evening from 9pm.

By lantern light, explore the fort’s galleries and mysteries in a unique atmosphere!

A must for history buffs, the curious, families and all those who want to rediscover Fort du Parmont in a different way. Come and celebrate 150 years of history in one of the region?s most emblematic sites!

L’événement Anniversaires les 150 ans du Fort du Parmont et les 20 ans de l’association Remiremont a été mis à jour le 2026-05-12 par OT REMIREMONT