Marché des producteurs ZA de Choisy Remiremont
Marché des producteurs ZA de Choisy Remiremont jeudi 11 juin 2026.
Remiremont
Marché des producteurs
ZA de Choisy Rue du canal Remiremont Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-11 17:00:00
fin : 2026-06-11 21:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Les laboratoires Lohmann & Rauscher vous invitent à la 2ème édition de leur marché des producteurs locaux, qui se tiendra sur leur parking.
Venez découvrir les produits de nos producteurs locaux (fromages, miel, bougies et bien d’autres encore) et profitez d’un service de restauration sur place !Tout public
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ZA de Choisy Rue du canal Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 6 72 10 50 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lohmann & Rauscher Laboratories invite you to the 2nd edition of their local producers’ market, to be held on their parking lot.
Come and discover the products of our local producers (cheeses, honey, candles and much more) and enjoy on-site catering!
L’événement Marché des producteurs Remiremont a été mis à jour le 2026-05-20 par OT REMIREMONT
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