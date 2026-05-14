Journée de l’artisanat Vosgien Restaurant SAISON Remiremont

Remiremont

Journée de l’artisanat Vosgien

Restaurant SAISON 22 rue de la xavée Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

À l’occasion de cette journée dédiée à l’artisanat vosgien, organisée par le Réseau VAM, venez découvrir de nombreux artisans aux savoir-faire variés textile, sculpture, bijouterie et bien d’autres métiers encore.

L’entrée est libre et gratuite, et de petites dégustations seront proposées tout au long de la journée.Tout public

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Restaurant SAISON 22 rue de la xavée Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 23 35 38

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English :

On this day dedicated to Vosges craftsmanship, organized by the VAM network, come and discover a wide range of craftsmen and craftswomen: textiles, sculpture, jewelry and many other trades.

Admission is free, and small tastings will be offered throughout the day.

L’événement Journée de l’artisanat Vosgien Remiremont a été mis à jour le 2026-05-14 par OT REMIREMONT