Exposition « La forêt céleste. Photographies d’Arnaud Claire », Musée Charles Friry, Remiremont

Exposition « La forêt céleste. Photographies d’Arnaud Claire » Samedi 23 mai, 20h00 Musée Charles Friry Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Arnaud CLAIRE est né en 1981 et vit à Remiremont dans les Vosges. Après plusieurs expériences professionnelles dans le monde des musées et en librairie à Paris, il est aujourd’hui professeur d’histoire-géographie. Il pratique la photographie depuis 2007. Le projet « La forêt céleste » a débuté en 2022. L’exposition présente six œuvres composées chacune de 9 photogrammes, procédé qui consiste à figer l’empreinte d’un objet ou d’un végétal.

Musée Charles Friry 12 Rue du Général Humbert, 88200 Remiremont, France Remiremont 88200 Vosges Grand Est 0329625913 https://www.remiremont.fr/culture/musees-de-remiremont/musee-charles-friry C’est en 1833, à la suite de son mariage à Remiremont, que Charles Friry s’installe dans une demeure historique ayant appartenu au chapitre noble de Remiremont. Erudit, collectionneur passionné, il enrichit sa maison d’une quantité d’œuvres d’art et de peintures. Cette maison-musée est devenue en 1985, musée municipal.

Arnaud CLAIRE est né en 1981 et vit à Remiremont dans les Vosges. Après plusieurs expériences professionnelles dans le monde des musées et en librairie à Paris, il est aujourd’hui professeur Il la Le…

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