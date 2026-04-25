Remiremont

Concert de la chorale du collège Saint-Jospeh

Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 21:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Concert de la chorale du collège Saint-Joseph de Remiremont

Thème VIVA LA VIDA !Tout public

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Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 73

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English :

Concert by the Saint-Joseph de Remiremont secondary school choir

Theme: VIVA LA VIDA!

L’événement Concert de la chorale du collège Saint-Jospeh Remiremont a été mis à jour le 2026-04-25 par OT REMIREMONT