Concert de la chorale du collège Saint-Jospeh Remiremont
Concert de la chorale du collège Saint-Jospeh Remiremont jeudi 28 mai 2026.
Remiremont
Concert de la chorale du collège Saint-Jospeh
Remiremont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 21:30:00
Date(s) :
2026-05-28
Concert de la chorale du collège Saint-Joseph de Remiremont
Thème VIVA LA VIDA !Tout public
0 .
Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 73
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English :
Concert by the Saint-Joseph de Remiremont secondary school choir
Theme: VIVA LA VIDA!
L’événement Concert de la chorale du collège Saint-Jospeh Remiremont a été mis à jour le 2026-04-25 par OT REMIREMONT
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