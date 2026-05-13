À la découverte d’une maison de collectionneur du XIXe siècle, Musée Charles Friry, Remiremont
À la découverte d’une maison de collectionneur du XIXe siècle, Musée Charles Friry, Remiremont samedi 23 mai 2026.
À la découverte d’une maison de collectionneur du XIXe siècle Samedi 23 mai, 20h00, 21h00, 22h00 Musée Charles Friry Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00
Plongez dans l’intimité de la famille Friry à travers la découverte d’une maison restée figée au XIXe siècle. Le musée n’aura plus de secrets pour vous !
Musée Charles Friry 12 Rue du Général Humbert, 88200 Remiremont, France Remiremont 88200 Vosges Grand Est 0329625913 https://www.remiremont.fr/culture/musees-de-remiremont/musee-charles-friry C’est en 1833, à la suite de son mariage à Remiremont, que Charles Friry s’installe dans une demeure historique ayant appartenu au chapitre noble de Remiremont. Erudit, collectionneur passionné, il enrichit sa maison d’une quantité d’œuvres d’art et de peintures. Cette maison-musée est devenue en 1985, musée municipal.
Plongez dans l’intimité de la famille Friry à travers la découverte d’une maison restée figée au XIXe siècle. Le musée n’aura plus de secrets pour vous !
© Musées de Remiremont
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