Création d’un pot préhistorique au musée Remiremont
Création d’un pot préhistorique au musée Remiremont dimanche 14 juin 2026.
Remiremont
Création d’un pot préhistorique au musée
12 Rue du Général-Humbert Remiremont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 16:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, découvrez comment étaient fabriquées les poteries à la Préhistoire lors d’un atelier de modelage d’un pot en argile avec la méthode d’époque. Réservation obligatoire.Tout public
0 .
12 Rue du Général-Humbert Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of the European Archaeology Days, discover how pottery was made in prehistoric times during a clay pot modeling workshop. Reservations required.
L’événement Création d’un pot préhistorique au musée Remiremont a été mis à jour le 2026-04-25 par OT REMIREMONT
À voir aussi à Remiremont (Vosges)
- Visite sensorielle au musée pour les enfants Remiremont 9 mai 2026
- Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, PLAN D’EAU, REMIREMONT 23 mai 2026
- Exposition « La forêt céleste. Photographies d’Arnaud Claire », Musée Charles Friry, Remiremont 23 mai 2026
- Concert de la chorale du collège Saint-Jospeh Remiremont 28 mai 2026
- Atelier compagnonnage Remiremont 23 juillet 2026