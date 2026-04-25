Remiremont

Création d’un pot préhistorique au musée

12 Rue du Général-Humbert Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 16:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, découvrez comment étaient fabriquées les poteries à la Préhistoire lors d’un atelier de modelage d’un pot en argile avec la méthode d’époque. Réservation obligatoire.Tout public

0 .

12 Rue du Général-Humbert Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the European Archaeology Days, discover how pottery was made in prehistoric times during a clay pot modeling workshop. Reservations required.

L’événement Création d’un pot préhistorique au musée Remiremont a été mis à jour le 2026-04-25 par OT REMIREMONT