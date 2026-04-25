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Création d’un pot préhistorique au musée Remiremont

Création d’un pot préhistorique au musée Remiremont

Création d’un pot préhistorique au musée Remiremont dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 12 Rue du Général-Humbert

Ville : 88200 Remiremont

Département : Vosges

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Remiremont

Création d’un pot préhistorique au musée

12 Rue du Général-Humbert Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 16:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, découvrez comment étaient fabriquées les poteries à la Préhistoire lors d’un atelier de modelage d’un pot en argile avec la méthode d’époque. Réservation obligatoire.Tout public
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12 Rue du Général-Humbert Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13 

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English :

On the occasion of the European Archaeology Days, discover how pottery was made in prehistoric times during a clay pot modeling workshop. Reservations required.

L’événement Création d’un pot préhistorique au musée Remiremont a été mis à jour le 2026-04-25 par OT REMIREMONT

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