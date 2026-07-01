Jeu de piste : Enquêteurs autour du monde, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice
mardi 7 juillet 2026 · Médialudothèque de Bourg Saint Maurice · Bourg-Saint-Maurice
Informations pratiques
Jeu de piste : Enquêteurs autour du monde 7 juillet – 29 août Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie
Ados/Adultes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-29T09:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:30:00+02:00
Mais à l’heure de publier les résultats, seul un étrange message codé est affiché à l’accueil. Alors armé de votre loupe, carnet et autres matériels d’investigation, décodez-le et lancez-vous dans une enquête qui vous mènera sur la piste des plus fins limiers du monde entier.
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.
Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :
Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 9h00 – 12h30
La Médialudothèque de Bourg-Saint-Maurice a décidé d’organiser un vote afin d’élire l’enquêteur (ou le groupe d’enquêteurs s’ils opèrent à plusieurs) préféré de ses lecteurs. Jeu de piste Enquête
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice
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