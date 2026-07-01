Jeu d’enquête : Sur la piste du dahut, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Jeu d’enquête : Sur la piste du dahut Jeudi 16 juillet, 14h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Tout public dès 10 ans. Sur inscription. 30 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T14:00:00+02:00 – 2026-07-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T14:00:00+02:00 – 2026-07-16T16:00:00+02:00

L’existence de cet animal mythique n’a jamais été prouvée et l’impact serait énorme si sa présence venait à être confirmée. Sous la pression, l’Office français de la biodiversité a dû réagir et rassembler un panel d’experts afin d’enquêter sur le sujet. Chasseurs, zoologistes et agents de l’institution se sont rendus sur place et ont rapporté plusieurs indices qu’il convient d’examiner à l’écart des curieux. Et c’est à vous qu’il revient d’intégrer cette mission et de découvrir si oui ou non un dahut a véritablement été aperçu en Tarentaise.

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@bourgsaintmaurice.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 79 07 52 14 »}] La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Témoignages d’un guide, photos prises par des touristes, depuis plusieurs semaines, les rumeurs s’accumulent autour de l’observation d’un dahut à Bourg-Saint-Maurice. Enquête Mystère

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice (Généré par IA)