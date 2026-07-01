Exposition « Silences d’air » : Encres et fusain de Davide Napoli, sculptures sonores de Laurent Matheron, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice
vendredi 17 juillet 2026 · Médialudothèque de Bourg Saint Maurice · Bourg-Saint-Maurice
Informations pratiques
Exposition « Silences d’air » : Encres et fusain de Davide Napoli, sculptures sonores de Laurent Matheron 17 juillet – 14 août Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie
Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T18:30:00+02:00
Ces encres et fusains dialogueront avec les sculptures sonores de Laurent Matheron.
Le concert-performance « Sonance d’arc-en-soi » sera proposé par les deux artistes le 17 juillet à 18h à la Médialudothèque. Il allie poésie et oeuvres musicales, à partir de sculptures sonores.
Une proposition du Festival Musica Ricercata
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.
Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :
Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 9h00 – 12h30
Écrivain et plasticien, Davide Napoli explore les formes du geste et de la pensée, du dessin et de l’écriture, avec une recherche poétique sur le vide, sur le temps, sur le fantôme. Exposition Instruments de musique
Encres et fusain de Davide Napoli, sculptures sonores de Laurent Matheron
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