Informations pratiques

Exposition « Silences d’air » : Encres et fusain de Davide Napoli, sculptures sonores de Laurent Matheron 17 juillet – 14 août Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T18:30:00+02:00

Ces encres et fusains dialogueront avec les sculptures sonores de Laurent Matheron.

Le concert-performance « Sonance d’arc-en-soi » sera proposé par les deux artistes le 17 juillet à 18h à la Médialudothèque. Il allie poésie et oeuvres musicales, à partir de sculptures sonores.

Une proposition du Festival Musica Ricercata

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Écrivain et plasticien, Davide Napoli explore les formes du geste et de la pensée, du dessin et de l’écriture, avec une recherche poétique sur le vide, sur le temps, sur le fantôme. Exposition Instruments de musique

Encres et fusain de Davide Napoli, sculptures sonores de Laurent Matheron