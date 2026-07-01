Speed booking : 3 minutes pour convaincre, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Speed booking : 3 minutes pour convaincre Mardi 7 juillet, 18h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Ados/Adultes. Sur inscription, 12 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T18:00:00+02:00 – 2026-07-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T18:00:00+02:00 – 2026-07-07T19:00:00+02:00

Repartez avec les livres qui vous auront convaincu !

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@bourgsaintmaurice.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 79 07 52 14 »}] La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Besoin d’idées de lectures pour les vacances ? Venez avec vos derniers coups de cœur et, chrono en main, persuadez en 3 minutes la personne en face de vous que ce livre est fait pour elle ! Lecture Partage

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice