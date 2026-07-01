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Speed booking : 3 minutes pour convaincre, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

mardi 7 juillet 2026 · Médialudothèque de Bourg Saint Maurice · Bourg-Saint-Maurice

Speed booking : 3 minutes pour convaincre, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Lieu
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice
Adresse
271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE
Ville
73700 Bourg-Saint-Maurice
Département
Savoie
Tarif
Ados/Adultes. Sur inscription, 12 places.

Speed booking : 3 minutes pour convaincre Mardi 7 juillet, 18h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Ados/Adultes. Sur inscription, 12 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T18:00:00+02:00 – 2026-07-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T18:00:00+02:00 – 2026-07-07T19:00:00+02:00

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Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@bourgsaintmaurice.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 79 07 52 14 »}] La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.
Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :
Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 9h00 – 12h30
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Médialudothèque de Bourg Saint Maurice

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