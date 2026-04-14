Jeu de piste entre Richebourg et Maulette, Mairie de Richebourg, Richebourg

Jeu de piste entre Richebourg et Maulette Samedi 30 mai, 14h00 Mairie de Richebourg Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Venez participer à un jeu de piste ludique et plein de bonne humeur qui permettra aux Richebourgeois de découvrir un itinéraire sécurisé à vélo pour rejoindre la commune de Maulette et ses liaisons sur des pistes cyclables vers les communes limitrophes, ainsi vous pourrez rejoindre un centre ville animé, une zone commerciale, un parc d’activité et une boucle cyclable de 30 kms.

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Un jeu de piste qui permettra aux Richebourgeois de découvrir un itinéraire sécurisé à vélo pour rejoindre la commune de Maulette