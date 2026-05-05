Plateforme d’expérimentation en grandes cultures – Ouest Île-de-France, Richebourg, Richebourg
Plateforme d’expérimentation en grandes cultures – Ouest Île-de-France, Richebourg, Richebourg mardi 2 juin 2026.
Plateforme d’expérimentation en grandes cultures – Ouest Île-de-France Mardi 2 juin, 08h30 Richebourg Yvelines
Réservé aux membres de Cercles, Restauration sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T08:30:00+02:00 – 2026-06-02T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T08:30:00+02:00 – 2026-06-02T16:30:00+02:00
La Chambre d’agriculture de région Ile-de-France et les Cercles des agriculteurs de Montfort l’Amaury, Houdan-Rambouillet et Bréval-Limay sont heureux de vous accueillir à l’occasion de cette plateforme d’expérimentations agronomiques.
Rendez-vous à Richebourg (78), le 2 juin 2026, à partir de 8h30.
Réservé aux adhérents de Cercles – vous souhaitez adhérer ? Contactez le Pôle Agronomie
Contact
Christophe Daullé
Conseiller Grandes cultures
06 07 62 53 29
christophe.daulle@idf.chambagri.fr
Richebourg 1 Rte de Houdan, 78550 Richebourg Richebourg 78550 Yvelines Île-de-France [{« link »: « mailto:christophe.daulle@idf.chambagri.fr »}]
La Chambre d’agriculture de région Ile-de-France vous invite pour vous présenter les résultats d’expérimentations en grandes cultures et échanger sur les thématiques et problématiques agricoles. agronomie
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