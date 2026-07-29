Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Jeu de piste Exploration des Murs Blancs

1 Rue des Flots Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Découvrez le patrimoine et l’histoire de la commune autour d’un jeu de piste en famille. En petit groupe, explorez différents points emblématiques des Murs Blancs de façon ludique, à l’aide d’énigmes, jeux de réflexion et de recherches.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Durée 1h30. Réservation obligatoire, au guichet de l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne.

Livret jeu Il était une fois Pléneuf-Val-André offert pour chaque enfant inscrit. .

1 Rue des Flots Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Jeu de piste Exploration des Murs Blancs Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-24 par Pléneuf-Val-André Tourisme