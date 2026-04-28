Floing

Jeu de piste

Salle paroissiale Grande Rue Floing Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Jeu de piste grandeur nature à faire en famille ou entre amis.Le samedi 9 mai 2026, départ à partir de 14h de la salle paroissiale.Le parcours fait environ 4,5km.

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Salle paroissiale Grande Rue Floing 08200 Ardennes Grand Est patrimoineflongeois@gmail.com

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English :

On Saturday, May 9, 2026, starting at 2 p.m. from the parish hall, the trail is about 4.5km long.

L’événement Jeu de piste Floing a été mis à jour le 2026-04-28 par Ardennes Tourisme