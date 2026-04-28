Jeu de piste Floing
Jeu de piste Floing samedi 9 mai 2026.
Floing
Jeu de piste
Salle paroissiale Grande Rue Floing Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Jeu de piste grandeur nature à faire en famille ou entre amis.Le samedi 9 mai 2026, départ à partir de 14h de la salle paroissiale.Le parcours fait environ 4,5km.
.
Salle paroissiale Grande Rue Floing 08200 Ardennes Grand Est patrimoineflongeois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday, May 9, 2026, starting at 2 p.m. from the parish hall, the trail is about 4.5km long.
L’événement Jeu de piste Floing a été mis à jour le 2026-04-28 par Ardennes Tourisme