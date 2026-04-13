Jeu de Piste – grandeur nature… Mystère dans les musées du Haut-Forez !, Le Jardin de Curé – Ecomusée des Monts du Forez, Usson-en-Forez

Jeu de Piste – grandeur nature…

Mystère dans les musées du Haut-Forez ! Samedi 23 mai, 14h00 Le Jardin de Curé – Ecomusée des Monts du Forez Loire

jeu de piste 1€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Un énigmatique livret, laissé par Gaspard, un voyageur du temps, vient d’être retrouvé entre les sièges d’un train de la ligne du Haut-Forez.

À l’intérieur, une série d’énigmes et un code secret que les conservateurs des musées respectifs ne parviennent pas à résoudre.

Venez arpenter les couloirs des musées afin de découvrir ce que cache ce livret. Pour cela, devenez, vous aussi, un voyageur du temps. Vous passerez à travers diverses époques, découvrirez des lieux remplis d’objets énigmatiques et utiliserez un moyen de locomotion atypique…

Alors, prêts pour cette aventure ? En partenariat avec : le musée d’histoire* et le Chemin de fer du Haut-Forez*

> Musées* Gratuits de 14h à 19h

> Livret jeu de piste : 1 € pour les trois structures.

> Navettes Nuit des Musées en Chemin de fer du Haut-Forez : 2 € pour assurance

Le Jardin de Curé – Ecomusée des Monts du Forez 8 Place de la Vialle, 42550 Usson-en-Forez, France Usson-en-Forez 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477506797 http://www.ecomusee-usson-en-forez.fr Les collections provenant de la montagne forézienne méridionale présentent, sur le mode de la reconstitution, un atelier de fabrication de paillons de seigle, un atelier de dentellière, les outils du charron, des voitures de cocher, un alambic sur roues, des éléments singuliers du travail agricole… Pour les enfants, des vitrines sont installées à bonne hauteur et un grenier du musée permet de découvrir de sympathiques trésors. Par SNCF : TGV jusqu’à St-Etienne (Paris – St-Etienne : 3 heures). Par avion : aéroport à Andrézieux-Bouthéon (Paris – Andrézieux : 1 heure). En Voiture : Saint-Etienne / Usson-en-Forez : 50 Km. Le Puy-en-Velay / Usson-en-Forez : 50 Km. Lyon / Usson-en-Forez : 110 Km.

Un énigmatique livret, laissé par Gaspard, un voyageur du temps, vient d’être retrouvé entre les sièges d’un train de la ligne du Haut-Forez.

©Ecomusée des monts du forez