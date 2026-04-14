Visite libre et gratuite de l’Ecomusée, navettes en train touristique, Le Jardin de Curé – Ecomusée des Monts du Forez, Usson-en-Forez

Visite libre et gratuite de l’Ecomusée, navettes en train touristique Samedi 23 mai, 14h00 Le Jardin de Curé – Ecomusée des Monts du Forez Loire

Entrée libre et gratuite, exceptée pour la navette en train touristique (2€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Dans un site magnifique, avec une muséographie contemporaine, le musée évoque la vie rurale au 19e siècle et offre une pause de charme dans son jardin de curé.

Visite libre et gratuite de l’Ecomusée et du jardin de curé de 14h à 19h. Profitez en pour découvrir l’exposition « Estive. Des vachères, un berger, évolution des pratiques. »

Navettes en train touristique du Haut Forez entre Usson en Forez et le Musée d’histoire du 20ème siècle :Estivareilles. (2€ par personne pour assurance).

Le Jardin de Curé – Ecomusée des Monts du Forez 8 Place de la Vialle, 42550 Usson-en-Forez, France Usson-en-Forez 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477506797 http://www.ecomusee-usson-en-forez.fr Les collections provenant de la montagne forézienne méridionale présentent, sur le mode de la reconstitution, un atelier de fabrication de paillons de seigle, un atelier de dentellière, les outils du charron, des voitures de cocher, un alambic sur roues, des éléments singuliers du travail agricole… Pour les enfants, des vitrines sont installées à bonne hauteur et un grenier du musée permet de découvrir de sympathiques trésors. Par SNCF : TGV jusqu’à St-Etienne (Paris – St-Etienne : 3 heures). Par avion : aéroport à Andrézieux-Bouthéon (Paris – Andrézieux : 1 heure). En Voiture : Saint-Etienne / Usson-en-Forez : 50 Km. Le Puy-en-Velay / Usson-en-Forez : 50 Km. Lyon / Usson-en-Forez : 110 Km.

Dans un site magnifique, avec une muséographie contemporaine, le musée évoque la vie rurale au 19e siècle et offre une pause de charme dans son jardin de curé.

©Ecomusée des monts du forez