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Jeu de piste la forêt bouge Stade VTT des Vosges Secrètes Remiremont

Jeu de piste la forêt bouge Stade VTT des Vosges Secrètes Remiremont

Jeu de piste la forêt bouge Stade VTT des Vosges Secrètes Remiremont dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Stade VTT des Vosges Secrètes
Adresse
50 Route d'hérival
Ville
88200 Remiremont
Département
Vosges
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Tarif
0 Gratuit

Remiremont

Jeu de piste la forêt bouge

Stade VTT des Vosges Secrètes 50 Route d’hérival Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 13:30:00
fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Partez en famille sur les traces du mystérieux animal qui a saccagé la forêt et aidez Vachette à résoudre l’enquête !

Jeu de piste à destination des enfants à effectuer en famille !
Parcours 1,2km (30 à 45min) en lisière de forêt.
Petit cadeau offert à la fin.

Inscription préférable pour une meilleure organisation.Tout public
0  .

Stade VTT des Vosges Secrètes 50 Route d’hérival Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 70  remiremont@otrp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take your family on a quest to track down the mysterious animal that has wreaked havoc in the forest, and help Vachette solve the mystery!

A scavenger hunt for kids to enjoy with their families!
Route: 1.2 km (30–45 min) along the forest edge.
A small gift is provided at the end.

Registration is recommended to help us organize the event.

L’événement Jeu de piste la forêt bouge Remiremont a été mis à jour le 2026-06-25 par OT REMIREMONT

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