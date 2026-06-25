Jeu de piste la forêt bouge Stade VTT des Vosges Secrètes Remiremont
Jeu de piste la forêt bouge Stade VTT des Vosges Secrètes Remiremont dimanche 5 juillet 2026.
Remiremont
Jeu de piste la forêt bouge
Stade VTT des Vosges Secrètes 50 Route d’hérival Remiremont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 13:30:00
fin : 2026-07-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Partez en famille sur les traces du mystérieux animal qui a saccagé la forêt et aidez Vachette à résoudre l’enquête !
Jeu de piste à destination des enfants à effectuer en famille !
Parcours 1,2km (30 à 45min) en lisière de forêt.
Petit cadeau offert à la fin.
Inscription préférable pour une meilleure organisation.Tout public
0 .
Stade VTT des Vosges Secrètes 50 Route d’hérival Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 70 remiremont@otrp.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take your family on a quest to track down the mysterious animal that has wreaked havoc in the forest, and help Vachette solve the mystery!
A scavenger hunt for kids to enjoy with their families!
Route: 1.2 km (30–45 min) along the forest edge.
A small gift is provided at the end.
Registration is recommended to help us organize the event.
L’événement Jeu de piste la forêt bouge Remiremont a été mis à jour le 2026-06-25 par OT REMIREMONT
À voir aussi à Remiremont (Vosges)
- Spectacle EquiDanse Centre équestre La Grange Puton Remiremont 12 juillet 2026
- Atelier compagnonnage Remiremont 23 juillet 2026
- Gravure en famille Remiremont 5 août 2026
- Visite sensorielle Remiremont 13 août 2026
- Atelier modelage Remiremont 27 août 2026