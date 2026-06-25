Jeu de piste la forêt bouge Stade VTT des Vosges Secrètes Remiremont dimanche 5 juillet 2026.

Remiremont

Jeu de piste la forêt bouge

Stade VTT des Vosges Secrètes 50 Route d’hérival Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 13:30:00

fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Partez en famille sur les traces du mystérieux animal qui a saccagé la forêt et aidez Vachette à résoudre l’enquête !

Jeu de piste à destination des enfants à effectuer en famille !

Parcours 1,2km (30 à 45min) en lisière de forêt.

Petit cadeau offert à la fin.

Inscription préférable pour une meilleure organisation.Tout public

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Stade VTT des Vosges Secrètes 50 Route d’hérival Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 70 remiremont@otrp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take your family on a quest to track down the mysterious animal that has wreaked havoc in the forest, and help Vachette solve the mystery!

A scavenger hunt for kids to enjoy with their families!

Route: 1.2 km (30–45 min) along the forest edge.

A small gift is provided at the end.

Registration is recommended to help us organize the event.

L’événement Jeu de piste la forêt bouge Remiremont a été mis à jour le 2026-06-25 par OT REMIREMONT