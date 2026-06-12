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Gravure en famille Remiremont

Gravure en famille Remiremont

Gravure en famille Remiremont mercredi 5 août 2026.

Adresse : 12 Rue du Général-Humbert

Ville : 88200 Remiremont

Département : Vosges

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 Tarif de base plein tarif

Remiremont

Gravure en famille

12 Rue du Général-Humbert Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Seul, entre amis ou en famille, venez découvrir la gravure au musée. Après une courte visite, c’est à vous de jouer ! Réalisez votre propre gravure. Sur réservation, dès 6 ans.Tout public
4  .

12 Rue du Général-Humbert Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13 

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English :

Whether you’re alone, with friends, or with family, come discover the art of engraving at the museum. After a short tour, it’s your turn! Create your own engraving. Reservations required; ages 6 and up.

L’événement Gravure en famille Remiremont a été mis à jour le 2026-06-12 par OT REMIREMONT

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