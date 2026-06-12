Remiremont

Gravure en famille

12 Rue du Général-Humbert Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Seul, entre amis ou en famille, venez découvrir la gravure au musée. Après une courte visite, c’est à vous de jouer ! Réalisez votre propre gravure. Sur réservation, dès 6 ans.Tout public

4 .

12 Rue du Général-Humbert Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re alone, with friends, or with family, come discover the art of engraving at the museum. After a short tour, it’s your turn! Create your own engraving. Reservations required; ages 6 and up.

L’événement Gravure en famille Remiremont a été mis à jour le 2026-06-12 par OT REMIREMONT