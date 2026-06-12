Remiremont

Visite sensorielle

12 Rue du Général-Humbert Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Pour les enfants de 5 à 10 ans. Une visite interactive où les plus jeunes se familiarisent avec le musée à travers le regard, le toucher et l’ouïe.Enfants

6 .

12 Rue du Général-Humbert Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13

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English :

For children ages 5 to 10. An interactive tour where young visitors can explore the museum through sight, touch, and sound.

L’événement Visite sensorielle Remiremont a été mis à jour le 2026-06-12 par OT REMIREMONT