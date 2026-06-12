Visite sensorielle Remiremont
Visite sensorielle Remiremont jeudi 13 août 2026.
Remiremont
Visite sensorielle
12 Rue du Général-Humbert Remiremont Vosges
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Pour les enfants de 5 à 10 ans. Une visite interactive où les plus jeunes se familiarisent avec le musée à travers le regard, le toucher et l’ouïe.Enfants
6 .
12 Rue du Général-Humbert Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13
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English :
For children ages 5 to 10. An interactive tour where young visitors can explore the museum through sight, touch, and sound.
L’événement Visite sensorielle Remiremont a été mis à jour le 2026-06-12 par OT REMIREMONT
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