Remiremont

Atelier modelage

12 Rue du Général-Humbert Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 15:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Découvrez comment étaient fabriquées les poteries à la Préhistoire lors d’un atelier de modelage d’un pot en argile avec la méthode d’époque. Sur réservation, dès 6 ans.Tout public

4 .

12 Rue du Général-Humbert Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13

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English :

Discover how pottery was made in prehistoric times during a workshop where you’ll shape a clay pot using traditional methods. Reservations required; ages 6 and up.

L’événement Atelier modelage Remiremont a été mis à jour le 2026-06-12 par OT REMIREMONT