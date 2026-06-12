Atelier modelage Remiremont
Atelier modelage Remiremont jeudi 27 août 2026.
Remiremont
Atelier modelage
12 Rue du Général-Humbert Remiremont Vosges
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Découvrez comment étaient fabriquées les poteries à la Préhistoire lors d’un atelier de modelage d’un pot en argile avec la méthode d’époque. Sur réservation, dès 6 ans.Tout public
4 .
12 Rue du Général-Humbert Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13
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English :
Discover how pottery was made in prehistoric times during a workshop where you’ll shape a clay pot using traditional methods. Reservations required; ages 6 and up.
L’événement Atelier modelage Remiremont a été mis à jour le 2026-06-12 par OT REMIREMONT
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