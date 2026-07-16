Jeu de piste « Enquête au musée », Musée Charles Friry, Remiremont
samedi 19 septembre 2026 · Musée Charles Friry · Remiremont
Informations pratiques
Jeu de piste « Enquête au musée » 19 et 20 septembre Musée Charles Friry Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez les mystères du Musée Charles Friry à travers un jeu de piste pour toute la famille. Le musée n’aura bientôt plus de secrets pour vous !
Musée Charles Friry 12 Rue du Général Humbert, 88200 Remiremont, France Remiremont 88200 Vosges Grand Est 0329625913 https://www.remiremont.fr/culture/musees-de-remiremont/musee-charles-friry C’est en 1833, à la suite de son mariage à Remiremont, que Charles Friry s’installe dans une demeure historique ayant appartenu au chapitre noble de Remiremont. Erudit, collectionneur passionné, il enrichit sa maison d’une quantité d’œuvres d’art et de peintures. Cette maison-musée est devenue en 1985, musée municipal. Gare TGV à 5 minutes à pied, une place P.M.R devant le musée, parking gratuit du Champ de Mars à quelques minutes à pied
Découvrez les mystères du Musée Charles Friry à travers un jeu de piste pour toute la famille. Le musée n’aura bientôt plus de secrets pour vous !
© Musées de Remiremont
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