Informations pratiques

Remiremont

Fête médiévale du Serment de la Franche Pierre

5 rue de la Franche Pierre Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Fête Médiévale du Serment de la Franche Pierre 3ème édition

Du 7 au 9 août 2026, plongez au cœur du Moyen Âge à Remiremont! La 3ème édition de la Fête Médiévale du Serment de la Franche Pierre vous propose trois jours d’animations avec un grand marché médiéval, des campements, des combats de chevaliers, des spectacles de feu, des contes, des danses, des démonstrations d’artisanat, des concerts de Luc Arbogast, des banquets médiévaux et de nombreuses activités pour toute la famille. Un rendez-vous incontournable pour vivre l’histoire et la magie du Moyen Âge dans une ambiance festive et conviviale. Infos et réservations sur www.compagnie-medievale.frTout public

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5 rue de la Franche Pierre Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 6 83 54 20 27

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English :

Medieval Festival of the Oath of the Free Stone? 3rd Edition

From August 7 to 9, 2026, immerse yourself in the heart of the Middle Ages in Remiremont! The 3rd edition of the Medieval Festival of the Oath of the Free Stone offers three days of entertainment, including a large medieval market, campsites, knightly tournaments, fire shows, storytelling, dancing, craft demonstrations, concerts by Luc Arbogast, medieval banquets, and numerous activities for the whole family. An unmissable event to experience the history and magic of the Middle Ages in a festive and friendly atmosphere. For information and reservations, visit www.compagnie-medievale.fr

L’événement Fête médiévale du Serment de la Franche Pierre Remiremont a été mis à jour le 2026-07-29 par REMIREMONT PLOMBIERES TOURISME