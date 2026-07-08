Concert de Luc ARBOGAST le Chant des Pierres Palais des Congrès Remiremont

Informations pratiques

Remiremont

Concert de Luc ARBOGAST le Chant des Pierres

Palais des Congrès 1 place du Champs de Mars Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Concert Evènement de LUC ARBOGAST Le champs des pierres , à l’occasion de la Fête Médiévale du Serment de la Franche Pierre.

Petite restauration et buvette Médiévale sur place à partie de 19h00

Passez un moment hors du temps, où l’artiste aux 13 millions de vues sur The Voice , vous enchantera avec sa voix d’or! Entrez dans son univers où se mêlent: joies émotions et secrets d’un autre temps!

Disque d’or puis Double disque de platine, ce troubadour atypique, ambassadeur du patrimoine, authentique et charismatique vous fera vibrer au son de son fameux bouzouki Irlandais, de percussions, d’instruments à vent, et de ses fameux grelots!

Réservation via internet ou à la boutique Arborea de RemiremontTout public

30 .

Palais des Congrès 1 place du Champs de Mars Remiremont 88200 Vosges Grand Est

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English :

Event concert by LUC ARBOGAST Le champs des pierres , for the Fête Médiévale du Serment de la Franche Pierre.

Light refreshments and medieval refreshment bar on site from 7:00 p.m

Spend a moment out of time, when the artist with 13 million views on The Voice will enchant you with her golden voice! Enter her world of joy, emotion and secrets from another time!

Gold disc, double platinum disc, this atypical troubadour, ambassador of our heritage, authentic and charismatic, will thrill you with the sound of his famous Irish bouzouki, percussion, wind instruments and his famous bells!

Book online or at the Arborea boutique in Remiremont

L’événement Concert de Luc ARBOGAST le Chant des Pierres Remiremont a été mis à jour le 2026-07-08 par OT REMIREMONT