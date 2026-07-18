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Jeu de piste la légende du prieuré Musée du Prieuré Charolles

samedi 18 juillet 2026 · Musée du Prieuré · Charolles

Jeu de piste la légende du prieuré Musée du Prieuré Charolles

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée du Prieuré
Adresse
4 Rue du Prieuré
Ville
71120 Charolles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
4.2 4.2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charolles

Jeu de piste la légende du prieuré

Musée du Prieuré 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-09-01

La légende raconte qu’une formule magique doit être répétée tous les 100 ans à haute voix pour garantir la protection du prieuré. Ecrite sur un parchemin, celle-ci se cache dans une rosace au cœur du musée. Votre mission est de retrouver les 7 clefs éparpillées dans les différentes salles. Elles vous serviront à déverrouiller la rosace pour récupérer le parchemin et déchiffrer la formule magique …. Vite le temps vous est compté ! Saurez vous relever le défi ?   .

Musée du Prieuré 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74  museeduprieure@ville-charolles.fr

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English : Jeu de piste la légende du prieuré

L’événement Jeu de piste la légende du prieuré Charolles a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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