Jeu de piste Le fantôme de l’abbaye Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin
Jeu de piste Le fantôme de l’abbaye Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin mercredi 21 octobre 2026.
Plougonvelin
Jeu de piste Le fantôme de l’abbaye
Phare de Saint-Mathieu 3 rue des Moines Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-28 16:30:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
Alerte !
L’abbaye de Saint-Mathieu est en proie aux farces malicieuses d’un fantôme. La dernière victime n’est autre que l’abbé Chamel dont la cheville a été foulée.
Il est grand temps d’arrêter cet esprit facétieux avant qu’un incident plus grave ne survienne !
Son apparition est pour le moment inexpliquée, y aurait-il un traître au sein de la communauté monastique ?
À l’aide du Frère Husse, venez résoudre les énigmes du fantôme, relevez les défis et tentez de le capturer afin de ramener le calme à l’abbaye.
Sur réservation. .
Phare de Saint-Mathieu 3 rue des Moines Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 00 17
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English :
L’événement Jeu de piste Le fantôme de l’abbaye Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-20 par OT IROISE BRETAGNE
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