Jeu de piste le trésor de Pyrène RDV Place Palouman Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse

Jeu de piste le trésor de Pyrène

RDV Place Palouman MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Connaissez-vous l’histoire de Pyrène et Hercule ? Il se murmure que la jeune princesse aurait perdu un trésor à Mauléon-Barousse. Venez nous aider à le retrouver.

.

RDV Place Palouman MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you know the story of Pyrène and Hercule? Rumor has it that the young princess lost a treasure in Mauléon-Barousse. Come and help us find it.

L’événement Jeu de piste le trésor de Pyrène Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65