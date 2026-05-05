Jeu de piste le trésor de Pyrène RDV Place Palouman Mauléon-Barousse
Jeu de piste le trésor de Pyrène RDV Place Palouman Mauléon-Barousse jeudi 6 août 2026.
Mauléon-Barousse
Jeu de piste le trésor de Pyrène
RDV Place Palouman MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Connaissez-vous l’histoire de Pyrène et Hercule ? Il se murmure que la jeune princesse aurait perdu un trésor à Mauléon-Barousse. Venez nous aider à le retrouver.
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RDV Place Palouman MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30
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English :
Do you know the story of Pyrène and Hercule? Rumor has it that the young princess lost a treasure in Mauléon-Barousse. Come and help us find it.
L’événement Jeu de piste le trésor de Pyrène Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65