Jeu de piste Les mystères de Besse, Office de tourisme de Besse, Besse-et-Saint-Anastaise
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme de Besse · Besse-et-Saint-Anastaise
Informations pratiques
Jeu de piste Les mystères de Besse 19 et 20 septembre Office de tourisme de Besse Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Parcourez les rues de la cité historique de Besse en répondant à des questions et en résolvant des énigmes et ainsi découvrir et connaître le patrimoine et l’histoire de Besse.
Office de tourisme de Besse 12 rue Notre Dame 63610 Besse Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Besse Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 08 26 40 62 https://www.besse-superbesse.fr/fr/ https://www.facebook.com/mairiedebesse63/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/ Visite guidée sur l’histoire de la protection du patrimoine à Besse, de monument historique à SPR. Parking gratuit autour du centre
Parcourez les rues de la cité historique de Besse en répondant à des questions et en résolvant des énigmes et ainsi découvrir et connaître le patrimoine et l’histoire de Besse.
©mairiedebesse