Jeu de piste Les mystères de Besse, Office de tourisme de Besse, Besse-et-Saint-Anastaise

Informations pratiques

Jeu de piste Les mystères de Besse 19 et 20 septembre Office de tourisme de Besse Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Parcourez les rues de la cité historique de Besse en répondant à des questions et en résolvant des énigmes et ainsi découvrir et connaître le patrimoine et l’histoire de Besse.

Office de tourisme de Besse 12 rue Notre Dame 63610 Besse Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Besse Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 08 26 40 62 https://www.besse-superbesse.fr/fr/ https://www.facebook.com/mairiedebesse63/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/ Visite guidée sur l’histoire de la protection du patrimoine à Besse, de monument historique à SPR. Parking gratuit autour du centre

Parcourez les rues de la cité historique de Besse en répondant à des questions et en résolvant des énigmes et ainsi découvrir et connaître le patrimoine et l’histoire de Besse.

©mairiedebesse