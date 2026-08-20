Visite guidée Découverte du patrimoine funéraire, Office de tourisme de Besse, Besse-et-Saint-Anastaise

Informations pratiques

Visite guidée Découverte du patrimoine funéraire Dimanche 20 septembre, 15h00 Office de tourisme de Besse Puy-de-Dôme

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée

La visite va permettre de découvrir et comprendre le patrimoine funéraire qui est menacé de destruction dans de nombreuses communes. La commune de Besse a fait le choix de le protéger et le valoriser.

Office de tourisme de Besse 12 rue Notre Dame 63610 Besse Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Besse Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 08 26 40 62 https://www.besse-superbesse.fr/fr/ https://www.facebook.com/mairiedebesse63/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/les-rendez-vous-du-patrimoine »}] Visite guidée sur l’histoire de la protection du patrimoine à Besse, de monument historique à SPR. Parking gratuit autour du centre

Visite guidée

©mairiedebesse